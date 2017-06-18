ПАРНАС выдвинул Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

«У Ройзмана могут возникнуть сложности с выдвижением от партии “Яблока”, поэтому выдвинули его от нашей партии», — отметил Верников.

По его словам, если сорвется выдвижение от «Яблока», то Ройзман пойдет на губернаторские выборы от ПАРНАСа, если нет, то от «Яблока», а у ПАРНАСа не будет своего кандидата на выборах.

Как сообщалось, накануне конференция свердловского регионального отделения партии «Яблоко», на которой мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы Свердловской области, не состоялась.

Глава свердловского отделения «Яблока» Юрий Переверзев заявил, что слагает с себя полномочия, поскольку не согласен с позицией федерального бюро о выдвижении кандидатом только Ройзмана. Руководитель «Яблока» Григорий Явлинский в свою очередь заявлял, что, по его мнению, на Переверзева оказала давление местная администрация.

В понедельник должна состояться конференция федерального бюро «Яблока», которое выдвинет Ройзмана кандидатом.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.