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15:53 (мск), источник: Интерфакс

ПАРНАС выдвинул Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Свердловское отделение партии ПАРНАС на собрании в воскресенье единогласно проголосовало за выдвижение мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области, сообщил агентству «Интерфакс» член партии Максим Верников.

«У Ройзмана могут возникнуть сложности с выдвижением от партии “Яблока”, поэтому выдвинули его от нашей партии», — отметил Верников.

По его словам, если сорвется выдвижение от «Яблока», то Ройзман пойдет на губернаторские выборы от ПАРНАСа, если нет, то от «Яблока», а у ПАРНАСа не будет своего кандидата на выборах.

Как сообщалось, накануне конференция свердловского регионального отделения партии «Яблоко», на которой мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы Свердловской области, не состоялась.

Глава свердловского отделения «Яблока» Юрий Переверзев заявил, что слагает с себя полномочия, поскольку не согласен с позицией федерального бюро о выдвижении кандидатом только Ройзмана. Руководитель «Яблока» Григорий Явлинский в свою очередь заявлял, что, по его мнению, на Переверзева оказала давление местная администрация.

В понедельник должна состояться конференция федерального бюро «Яблока», которое выдвинет Ройзмана кандидатом.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.

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