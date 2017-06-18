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18:13 (мск), источник: РИА Новости

«Парнас» выдвинул Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Свердловское отделение партии «Парнас» выдвинуло председателя екатеринбургской городской думы Евгения Ройзмана в качестве кандидата на пост главы региона, сообщил на своей странице в Facebook член регионального совета партии Алексей Садовский.

Источник: РИА Новости

«Ройзман выдвинут. Единогласно», — написал Садовский.

Ранее планировалось, что Ройзмана выдвинут кандидатом от партии «Яблоко», конференция которой должна была состояться в Екатеринбурге в субботу. Однако глава регионального отделения Юрий Переверзев заявил о своем несогласии с этим решением, сложил с себя полномочия и вышел из «Яблока». В результате выдвижение Ройзмана было перенесено на понедельник в Москву.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября, в Единый день голосования. В региональную избирательную комиссию подали документы уже шесть претендентов на пост главы области — Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфенов от КПРФ, Евгений Куйвашев от «Единой России», Константин Киселев от Российской экологической партии и Игорь Торощин от ЛДПР.

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