«Парнас» выдвинул Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

Ранее планировалось, что Ройзмана выдвинут кандидатом от партии «Яблоко», конференция которой должна была состояться в Екатеринбурге в субботу. Однако глава регионального отделения Юрий Переверзев заявил о своем несогласии с этим решением, сложил с себя полномочия и вышел из «Яблока». В результате выдвижение Ройзмана было перенесено на понедельник в Москву.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября, в Единый день голосования. В региональную избирательную комиссию подали документы уже шесть претендентов на пост главы области — Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфенов от КПРФ, Евгений Куйвашев от «Единой России», Константин Киселев от Российской экологической партии и Игорь Торощин от ЛДПР.