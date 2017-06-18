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16:36 (мск), источник: РИА Новости

Путин уволил ряд глав региональных силовых структур

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должности ряд руководителей региональных главков Следственного комитета, МВД, ФСИН, а также Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Источник: РИА Новости

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в отставку отправлены руководитель следственного управления СК по Ленинградской области Алексей Маяков, заместитель начальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

Комментарии
3
Петрова Оксана
Низковато, повыше бери, с айфона начать нужно.
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Леонид Барковский
Оксана, лишний айфон. в хозяйстве не помеха!)))
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Леонид Барковский
Видимо по достижению предельного возраста. И правильно. лопату и на шесть соток. картоху сажать и внуков воспитывать. Молодые кандидаты в генералы уже подросли.
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