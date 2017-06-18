Путин уволил ряд глав региональных силовых структур
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должности ряд руководителей региональных главков Следственного комитета, МВД, ФСИН, а также
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должности ряд руководителей региональных главков Следственного комитета, МВД, ФСИН, а также
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Так, в отставку отправлены руководитель следственного управления СК по Ленинградской области Алексей Маяков, заместитель начальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и