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17:13 (мск), источник: Sputnik.md

Филип выразил соболезнования Португалии в связи с пожарами

Глава молдавского правительства Павел Филип направил телеграмму с соболезнованиями своему португальскому коллеге в связи с бушующими в стране лесными пожарами, унесшими десятки человеческих жизней.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип отправил главе правительства Португалии Антониу Коште сообщение, в котором выразил соболезнования в связи с лесными пожарами, которые уже длительное время не могут потушить. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе кабмина Молдовы.

Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура). Скорее всего, огонь вспыхнул из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Столбики термометра там приближаются и даже превышают 40 градусов. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет. В воскресенье сообщили, что в результате пожаров уже погибли 62 человека, а еще 59 пострадали.

«Мы глубоко опечалены тем, что стихия унесла невинные жизни, разделила семьи и оставила глубокую рану в душе выживших», — говорится в тексте сообщения.

Глава молдавского правительства также выразил соболезнования и солидарность португальскому народу и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В связи с произошедшим в Португалии объявлены три дня траура — с воскресенья по вторник.

Матч Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Мексики в воскресенье начнется с минуты молчания в память о погибших.

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