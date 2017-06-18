Пхеньян обвинил сотрудников спецслужб США в краже диппочты
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пхеньян обвинил американские спецслужбы и правоохранительные органы в краже дипломатической корреспонденции у делегации КНДР, вылетавшей на родину из
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пхеньян обвинил американские спецслужбы и правоохранительные органы в краже дипломатической корреспонденции у делегации КНДР, вылетавшей на родину из
«Шестнадцатого июня в
Согласно заявлению, к дипломатам в аэропорту подошли около 20 американских полицейских и сотрудников служб безопасности. Северокорейцы отказались отдать им корреспонденцию, но ее забрали силой.
Ведомство назвало случившееся «нарушением суверенитета и злонамеренной провокацией», решительно осудив подобные действия.