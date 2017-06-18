Президент утвердил красноярца на пост главы ГИБДД страны

43-летний генерал-майор Михаил Черников в последнее время занимал должность начальника УМВД по Хабаровскому краю, а до этого 5 лет работал руководителем управления ГИБДД Красноярского края. Карьеру он начал в родном Ачинске с должности простого инспектора ГАИ.

Также своим указом президент снял с должности Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергея Феоктистова и назначил заместителем руководителя ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю полковника юстиции Алексея Еремина.

Всего в документ касается 29 руководителей силовых ведомств различных регионов России.