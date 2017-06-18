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22:05 (мск), источник: Newslab.ru

Президент утвердил красноярца на пост главы ГИБДД страны

Экс-главу ГИБДД Красноярского края Михаила Черникова утвердили в должности начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Соответствующий приказ опубликовали сегодня на официальном портале правовой информации.

Источник: Reuters

43-летний генерал-майор Михаил Черников в последнее время занимал должность начальника УМВД по Хабаровскому краю, а до этого 5 лет работал руководителем управления ГИБДД Красноярского края. Карьеру он начал в родном Ачинске с должности простого инспектора ГАИ.

Также своим указом президент снял с должности Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергея Феоктистова и назначил заместителем руководителя ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю полковника юстиции Алексея Еремина.

Всего в документ касается 29 руководителей силовых ведомств различных регионов России.

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