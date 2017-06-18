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18:13 (мск), источник: ТАСС

Жара сказалась на активности французов во время парламентских выборов

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Жаркая погода, установившаяся во Франции в выходные дни, отразилась на активности граждан в ходе второго тура выборов в Национальное собрание — нижнюю палату парламента. Политологи считают, что уровень явки может стать самым низким за всю историю страны.

Источник: Reuters

Согласно информации метеорологической службы Meteo France, решающий раунд парламентских выборов пришелся на один из самых жарких дней за последнюю неделю. Утром столбики термометров находились на отметке 27−28 градусов, а к 14:00 по местному времени (15:00 мск) и вовсе поднялись до 30.

«Несмотря на такую жару, мы все-таки решили выполнить свой гражданский долг. Для нас эти выборы являются крайне важными. Хотя многие мои коллеги решили переждать этот жаркий день за городом, на пляжах», — сообщил ТАСС сотрудник крупной французской компании Жиль, пришедший на участок на улице Клэр в VII округе Парижа.

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Невысокая активность граждан подтверждается данными МВД. По сведениям правоохранительного ведомства, к 12:00 (13:00 мск) во втором туре проголосовали всего 17,75% избирателей, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 21,41%.

«Избиратели приходят к нам с самого утра. В целом процесс волеизъявления проходит без ажиотажа. Не исключено, что к вечеру число желающих проголосовать возрастет», — отметил в разговоре с корр. ТАСС член избирательной комиссии на участке в VI округе Патрик Бланш.

Повышенные меры безопасности

Голосование проходит спокойно, но при повышенных мерах безопасности. По сообщению БФМ-ТВ, никаких крупных происшествий до настоящего времени зафиксировано не было.

Телеканал напоминает, что выборы проводятся в условиях режима чрезвычайного положения, который был введен в стране после террористических атак в 2015 году. По данным МВД, к охране порядка привлечены более 50 тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, в патрулировании улиц задействованы порядка 7 тысяч военных в рамках операции «Сантинель».

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По сведениям местных СМИ, на избирательных участках Парижа наблюдается спокойная обстановка. Как мог убедиться корр. ТАСС, меры безопасности усилены на многих из них. Так, в VII округе у пунктов голосования дежурят полицейские, которые при необходимости досматривают входящих при помощи металлоискателей.

Парламентские выборы

Выборы в Национальное собрание проходят во Франции в два тура по мажоритарной системе. В решающем раунде ведут борьбу 1146 депутатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.

С 08:00 (09:00 мск) на европейской территории страны работают 67 тысяч избирательных участков; голосование на заморских территориях состоялось в субботу. Большинство пунктов будет открыто до 19:00 (20:00 мск). Последние участки, расположенные в крупнейших городах, закроют свои двери в 20:00 (21:00 мск). Только затем будут обнародованы первые предварительные результаты волеизъявления: до этого момента публикация подобных данных во Франции запрещена законом.

Единственные официальные сведения, которые обнародуют параллельно с голосованием, — информация о явке. Соответствующие сведения МВД республики публикует дважды: в полдень (13:00 мск) и в 17:00 (18:00 мск).

Комментарии
2
Ольга Лысенко
У французского " Егорки " все отговорки. Кто захотел , тот пришел . У нас уже который день под 35 град. А завтра и выше обещают , что теперь только вялиться на пляжах .
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Fox Mulder
Просто народ не верит в выборы,вся пропагандистская машина топила за Макрона.При этом лили грязь на всех других кандидатов.
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