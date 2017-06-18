Жара сказалась на активности французов во время парламентских выборов

Источник: Reuters

Согласно информации метеорологической службы Meteo France, решающий раунд парламентских выборов пришелся на один из самых жарких дней за последнюю неделю. Утром столбики термометров находились на отметке 27−28 градусов, а к 14:00 по местному времени (15:00 мск) и вовсе поднялись до 30. «Несмотря на такую жару, мы все-таки решили выполнить свой гражданский долг. Для нас эти выборы являются крайне важными. Хотя многие мои коллеги решили переждать этот жаркий день за городом, на пляжах», — сообщил ТАСС сотрудник крупной французской компании Жиль, пришедший на участок на улице Клэр в VII округе Парижа.

Видео Макрон и Филип проголосовали на парламентских выборах

Невысокая активность граждан подтверждается данными МВД. По сведениям правоохранительного ведомства, к 12:00 (13:00 мск) во втором туре проголосовали всего 17,75% избирателей, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 21,41%. «Избиратели приходят к нам с самого утра. В целом процесс волеизъявления проходит без ажиотажа. Не исключено, что к вечеру число желающих проголосовать возрастет», — отметил в разговоре с корр. ТАСС член избирательной комиссии на участке в VI округе Патрик Бланш. Повышенные меры безопасности Голосование проходит спокойно, но при повышенных мерах безопасности. По сообщению БФМ-ТВ, никаких крупных происшествий до настоящего времени зафиксировано не было. Телеканал напоминает, что выборы проводятся в условиях режима чрезвычайного положения, который был введен в стране после террористических атак в 2015 году. По данным МВД, к охране порядка привлечены более 50 тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, в патрулировании улиц задействованы порядка 7 тысяч военных в рамках операции «Сантинель».

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