Жара сказалась на активности французов во время парламентских выборов

Согласно информации метеорологической службы Meteo France, решающий раунд парламентских выборов пришелся на один из самых жарких дней за последнюю неделю. Утром столбики термометров находились на отметке 27−28 градусов, а к 14:00 по местному времени (15:00 мск) и вовсе поднялись до 30.
«Несмотря на такую жару, мы все-таки решили выполнить свой гражданский долг. Для нас эти выборы являются крайне важными. Хотя многие мои коллеги решили переждать этот жаркий день за городом, на пляжах», — сообщил ТАСС сотрудник крупной французской компании Жиль, пришедший на участок на улице Клэр в VII округе Парижа.
Невысокая активность граждан подтверждается данными МВД. По сведениям правоохранительного ведомства, к 12:00 (13:00 мск) во втором туре проголосовали всего 17,75% избирателей, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 21,41%.
«Избиратели приходят к нам с самого утра. В целом процесс волеизъявления проходит без ажиотажа. Не исключено, что к вечеру число желающих проголосовать возрастет», — отметил в разговоре с корр. ТАСС член избирательной комиссии на участке в VI округе Патрик Бланш.
Повышенные меры безопасности
Голосование проходит спокойно, но при повышенных мерах безопасности. По сообщению БФМ-ТВ, никаких крупных происшествий до настоящего времени зафиксировано не было.
Телеканал напоминает, что выборы проводятся в условиях режима чрезвычайного положения, который был введен в стране после террористических атак в 2015 году. По данным МВД, к охране порядка привлечены более 50 тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, в патрулировании улиц задействованы порядка 7 тысяч военных в рамках операции «Сантинель».
По сведениям местных СМИ, на избирательных участках Парижа наблюдается спокойная обстановка. Как мог убедиться корр. ТАСС, меры безопасности усилены на многих из них. Так, в VII округе у пунктов голосования дежурят полицейские, которые при необходимости досматривают входящих при помощи металлоискателей.
Парламентские выборы
Выборы в Национальное собрание проходят во Франции в два тура по мажоритарной системе. В решающем раунде ведут борьбу 1146 депутатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.
С 08:00 (09:00 мск) на европейской территории страны работают 67 тысяч избирательных участков; голосование на заморских территориях состоялось в субботу. Большинство пунктов будет открыто до 19:00 (20:00 мск). Последние участки, расположенные в крупнейших городах, закроют свои двери в 20:00 (21:00 мск). Только затем будут обнародованы первые предварительные результаты волеизъявления: до этого момента публикация подобных данных во Франции запрещена законом.
Единственные официальные сведения, которые обнародуют параллельно с голосованием, — информация о явке. Соответствующие сведения МВД республики публикует дважды: в полдень (13:00 мск) и в 17:00 (18:00 мск).