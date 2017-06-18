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18:07 (мск), источник: Интерфакс

«Яблоко» вновь перенесло конференцию по выдвижению Ройзмана в губернаторы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — «Яблоко» выдвинет кандидата в губернаторы Свердловской области 21 июня, сообщила пресс-служба партии.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральное бюро партии “Яблоко” выдвинет кандидата в губернаторы Свердловской области в среду, 21 июня, а не в понедельник 19-го, как сообщалось ранее», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе.

В партии отметили, что перенос с понедельника на среду связан с тем, что согласно избирательному кодексу Свердловской области в случае, если выдвижение происходит в другом регионе, избирательная комиссия должна быть оповещена об этом не позднее, чем за три дня.

Ожидается, что в заседании примет участие глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что партия «Яблоко» приняла политическое решение о выдвижении кандидатуры Ройзмана в губернаторы Свердловской области.

Выдвижение кандидата в губернаторы от «Яблоко» должно было состояться на конференции свердловского регионального отделения партии в субботу, 17 июня, однако в ходе него председатель отделения Юрий Переверзев объявил о выходе из партии. Таким образом, конференция в Екатеринбурге оказалась сорвана.

Тем временем 18 июня в Екатеринбурге также состоялось собрание свердловского отделения партии ПАРНАС, где единогласно было принято решение выдвинуть Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области.

Член партии Максим Верников заявлял агентству «Интерфакс», что у Е. Ройзмана могут возникнуть сложности с выдвижением от партии «Яблока», поэтому выдвинули его от ПАРНАСа. Если сорвется выдвижение от «Яблока», то Ройзман пойдет на губернаторские выборы от «ПАРНАСа», если нет, то от «Яблока», а у «Парнаса» не будет своего кандидата на выборах.

Со своей стороны в партии «Яблоко» отметили, что считают заявление ПАРНАСа о выдвижении Ройзмана в губернаторы Свердловской области формой поддержки.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.

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