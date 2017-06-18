Президент РМ принял участие в Фестивале клубники и меда в Садова

Глава государства посетил стенды местных производителей, выставивших самые ароматные и вкусные сорта клубники. Ежегодно в мае-июне в Садова собирают примерно 600 тонн клубники.

Во время фестиваля, который собрал тысячи посетителей, прошли многочисленные конкурсы, а участники получили призы за самую крупную ягоду клубники, за самое красивое оформление павильонов, за самую оригинальную композицию из меда и клубники, а также за самый вкусный клубничный напиток.

Праздник в Садова это хороший повод для продвижения молдавской продукции. Я намерен оказывать поддержку подобным мероприятиям, а, начиная со следующего года, фестиваль будет проходить под эгидой Президента Республики Молдова в рамках кампании Люблю Молдову, — отметил Игорь Додон.