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18:59 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ принял участие в Фестивале клубники и меда в Садова

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в IV Фестивале клубники и меда, который традиционно проходит в его родном селе Садова Каларашского района.

Источник: Actualitati.md

Глава государства посетил стенды местных производителей, выставивших самые ароматные и вкусные сорта клубники. Ежегодно в мае-июне в Садова собирают примерно 600 тонн клубники.

Во время фестиваля, который собрал тысячи посетителей, прошли многочисленные конкурсы, а участники получили призы за самую крупную ягоду клубники, за самое красивое оформление павильонов, за самую оригинальную композицию из меда и клубники, а также за самый вкусный клубничный напиток.

Праздник в Садова это хороший повод для продвижения молдавской продукции. Я намерен оказывать поддержку подобным мероприятиям, а, начиная со следующего года, фестиваль будет проходить под эгидой Президента Республики Молдова в рамках кампании Люблю Молдову, — отметил Игорь Додон.

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Президент РМ принял участие в Фестивале клубники и меда в Садова
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