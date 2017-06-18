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18:36 (мск), источник: РИА Новости

Явка на выборах во Франции к 18.00 мск составила 35,33%

ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции по данным на 17.00 (18.00 мск) составила только 35,33%, свидетельствуют данные МВД страны.

Источник: AFP 2017

Большинство избирательных участков закроются в 18.00 по местному времени, в крупных городах голосование продлится до 20.00. После закрытия всех участков будут обнародованы первые данные об итогах выборов.

Первый тур парламентских выборов неделей ранее прошел при рекордно низкой явке: голосовать пришли меньше половины избирателей — 48,71%. К 17.00 по местному времени явка составляла 40,75%.

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В 2012 году во втором туре выборов депутатов Нацсобрания к тому же часу проголосовали 46,42% избирателей, в 2007 году — 49,58%, в 2002 — 46,83%.

Парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе: депутаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре кандидатам нужно было получить более 50% голосов. Таких оказалось лишь четверо — в остальных округах победители определяются во втором туре, где для достижения успеха достаточно относительного большинства.

Среди «финалистов» оказались 454 кандидата «Вперед, республика» плюс еще 62 представителя союзной центристской партии «Демократическое движение» (MoDem), 264 кандидата от правоцентристской партии «Республиканцы», 120 представителей «Национального фронта» Марин Ле Пен, 67 представителей левой «Непокорившейся Франции» Жан-Люка Меланшона, 65 кандидатов от Соцпартии, а также три десятка представителей миноритарных партий и движений или беспартийных.

Согласно прогнозам социологов, движение президента Эммануэля Макрона «Вперед, республика» по итогам выборов может завоевать до 80% мест в Национальном собрании (нижняя палата), получив самое широкое президентское большинство в истории Пятой республики (с 1958 года).

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