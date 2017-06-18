Путин обезглавил свердловскую полицию

Президент РФ Владимир Путин провел масштабные кадровые перестановки в МВД, коснувшиеся в том числе высшего руководства полиции на Среднем Урале. Как передает 18 июня корреспондент «АиФ-Урал», свои должности покинуло сразу несколько высокопоставленных силовиков, включая начальника полиции областного главка.

В указе, который опубликован на официальном портале правовой информации, замначальника ГУ МВД по Свердловской области — начальник полиции Владимир Романюк освобожден от должности. Ранее «АиФ-Урал» сообщал, что вслед за этим ожидается его увольнение из органов МВД, а будущее место работы связано с одним из федеральных банков. Начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Игорь Трифонов предпочел остаться в системе МВД и пошел на повышение — этим же указом он назначен на должность министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии. Новый пост получил и начальник управления МВД на транспорте по УрФО генерал-майор Александр Кем — он получил аналогичный пост в Дальневосточном федеральном округе. На Урале его сменит полковник Александр Востриков.