Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Что дарить врачам: главные правила
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Байки педиатра: странные жалобы родителей
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Украинский чиновник о России: наша цель — закрыть границу
Военные в ДНР грозят прекратить поставки угля РФ
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: Порошенко объяснил, почему Украина не отменит АТО в Донбассе
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Теракт в Лондоне
19:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В Конгрессе США призвали прекратить «охоту за российскими призраками»

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес призвал Вашингтон «перестать охотиться за российскими призраками и приступить к реальной работе». Заявление конгрессмена приводит в воскресенье, 18 июня, издание Politico.

Также Нуньес прокомментировал слухи о «сговоре» между президентом США Дональдом Трампом и российскими властями. «Я сказал: я не думаю, что имел место сговор. И что сделали со мной? Все основные издания начали клеветать на меня. Почему? Потому что я сказал правду о том, что не было никакого сговора между Дональдом Трампом и русскими», — цитирует издание Нуньеса.

В марте глава комитета по разведке выступал с заявлением, что доказательств «сговора» предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Москвой нет. Нуньес добавил, что возглавляемый им орган проведет расследование того, «пытались или нет [русские] помочь Трампу и были ли в этом замешаны его соратники».

В начале января была опубликована рассекреченная версия доклада американских спецслужб, где утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился повлиять на президентские выборы в США и для того, чтобы добиться победы Трампа, опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Кремль и Белый дом последовательно эти обвинения отвергают.

Комментарии
1
Леонид Барковский
Думаю,что речь Председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девина Нуньеса, оппоненты Трампа, должны расценить следующим образом - Трамп укрепился в кресле и уходить не собирается, демократы изрядно потрепали ему нервы и холку, но на Трампа у них ничего нет. Сложившуюся ситуацию, стороны могут использовать для переговоров о взаимных уступках - должностях, контрактах, проектах. По достижении консенсуса, Хилари можно очередной, последний раз посыпать нафталином и убирать в ящик, минимум на семь лет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Школьник остался недоволен ответом Путина
Жара сказалась на активности французов во время выборов
Путин назначил нового начальника ГИБДД
Соперники сборной России сыграли вничью на Кубке конфедераций
Сенатор: Трамп не против новых санкций в отношении РФ
Пхеньян обвинил сотрудников спецслужб США в краже диппочты
ПАРНАС выдвинул Ройзмана кандидатом в губернаторы
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Спорт
СМИ: Роналду попросил агента ускорить переход из «Реала» в МЮ Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь