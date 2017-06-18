Путин отправил в отставку главу Следкома Башкирии

Причина — повышение по должности. Следующим же указом глава государства назначил генерала-майора юстиции Житенёва руководителем ГУ процессуального контроля СК РФ.

Напомним, что теперь уже бывший глава Следкома Башкирии проработал в регионе всего лишь чуть больше полугода. Его назначили на должность 31 октября 2016 года. Еще тогда все эксперты считали, что эта должность в Уфе лишь трамплин для Житенёва. Так оно и вышло.