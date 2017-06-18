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21:43 (мск), источник: PROUFU.ru

Путин отправил в отставку главу Следкома Башкирии

Президент России Владимир Путин указом от 18 июня освободил от должностей ряд высокопоставленных силовиков. В их число попал глава Следственного комитета по Башкирии Григорий Житенёв.

Причина — повышение по должности. Следующим же указом глава государства назначил генерала-майора юстиции Житенёва руководителем ГУ процессуального контроля СК РФ.

Напомним, что теперь уже бывший глава Следкома Башкирии проработал в регионе всего лишь чуть больше полугода. Его назначили на должность 31 октября 2016 года. Еще тогда все эксперты считали, что эта должность в Уфе лишь трамплин для Житенёва. Так оно и вышло.

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