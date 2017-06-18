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21:41 (мск), источник: "Российская газета"

Владимир Путин уволил ряд глав региональных управлений СКР, МВД и ФСИН

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителей нескольких региональных управлений Следственного комитета, МВД, ФСИН, а также Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Источник: РИА "Новости"

Это следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

В отставку отправлены глава СУ СК по Ленинградской области Алексей Маяков, замначальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, глава подмосковного управления ФСИН Анатолий Тихомиров и Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

Тем же указом президент назначил Михаила Черникова главой ГИБДД, а Игоря Трифонова — руководителем МВД Карачаево-Черкесской Республики.

Назначены также руководители главков СК по Красноярскому краю и Санкт-Петербургу, ГУМВД по Ростовской, Самарской и Иркутской областям и начальники управления на транспорте по ПФО, ДФО и СЗФО.

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