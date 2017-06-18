Владимир Путин уволил ряд глав региональных управлений СКР, МВД и ФСИН
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителей нескольких региональных управлений Следственного комитета, МВД, ФСИН, а также
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителей нескольких региональных управлений Следственного комитета, МВД, ФСИН, а также
Это следует из документа, размещенного на официальном
В отставку отправлены глава СУ СК по Ленинградской области Алексей Маяков, замначальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, глава подмосковного управления ФСИН Анатолий Тихомиров и
Тем же указом президент назначил Михаила Черникова главой ГИБДД, а Игоря Трифонова — руководителем МВД
Назначены также руководители главков СК по Красноярскому краю и