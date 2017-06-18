Владимир Путин уволил ряд глав региональных управлений СКР, МВД и ФСИН

Это следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

В отставку отправлены глава СУ СК по Ленинградской области Алексей Маяков, замначальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, глава подмосковного управления ФСИН Анатолий Тихомиров и Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

Тем же указом президент назначил Михаила Черникова главой ГИБДД, а Игоря Трифонова — руководителем МВД Карачаево-Черкесской Республики.