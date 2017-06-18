Конгрессмен Марко Рубио: Трамп не против новых санкций в отношении РФ

Такое мнение высказал в воскресенье сенатор Конгресса США Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида).
«Я считаю, что центром сопротивления (санкциям против РФ — прим. ТАСС) является не президент, — сказал он в интервью телекомпании NBC. — Я не думаю, что у президента есть
«Это законный аргумент, я думал об этом, но я с этим не согласен», — отметил сенатор. «И, как вы наблюдали на этой неделе, большинство моих коллег также не согласны с этим», — добавил он, имея в виду принятие Сенатом Конгресса законопроекта о введении новых санкций в отношении РФ в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы в США.
Говоря при этом о данном законопроекте в интервью телекомпании CBS, Рубио выразил надежду, что в случае дальнейшего одобрения документа Палатой представителей, Трамп подпишет его. «Я надеюсь на это», — сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. «Важно послать сигнал, что это недопустимо», — утверждал Рубио, говоря о якобы имевшем место влиянии РФ на прошлогодние американские выборы, в котором Вашингтон бездоказательно обвиняет Москву.
Верхняя палата Конгресса в четверг подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых санкций в отношении РФ и законодательном закреплении ряда уже действующих. Помимо этого, сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Для этого президент должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что РФ изменила свою политику по ряду направлений, в том числе по Сирии и Украине. После изучения представленных материалов в течение 30 дней обе палаты должны будут высказать свое мнение посредством принятия резолюции.
Законопроект, о котором идет речь, должна будет еще рассмотреть и принять Палата представителей, только после этого он отправится на подпись к президенту Трампу.