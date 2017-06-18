Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Пара ведет свободную от еды жизнь
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Путин: «Наш ответ НАТО будет более грубый, но эффективный»
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
Военные в ДНР грозят прекратить поставки угля РФ
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: Порошенко объяснил, почему Украина не отменит АТО в Донбассе
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Скончался Гельмут Коль
22:12 (мск), источник: РБК

Экзитполы показали победу партии Макрона во 2 туре парламентских выборов

Второй тур парламентских выборов во Франции завершается победой партии Эмманюэля Макрона, свидетельствуют данные экзитполов. Явка на выборы может стать рекордно низкой с 1958 года.

Источник: Reuters

Во втором туре парламентских выборов во Франции побеждает партия «Вперед!» президента страны Эмманюэля Макрона, сообщает Reuters со ссылкой на данные экзитполов.

Читайте также
Жара сказалась на активности французов во время парламентских выборов

По предварительным данным, члены партии Макрона получат 315 из 577 мест во французском парламенте. По прогнозам Ipsos, партия президента страны может получить 311 мест.

По предварительным данным Kantar, консервативная партия «Республиканцы» получит 133 места, бывшая правящая Социалистическая партия — 45 мест, а «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона около 17 мест.

Le Monde сообщает, что лидер «Национального фронта», бывший кандидат в президента Франции Марин Ле Пен также войдет в парламент как депутат от департамента Па-де-Кале. Ее партия, по предварительным данным, может получить 8 мест в парламенте.

Явка на выборы на 17:00 составила 35,33%, по данным МВД Франции. Это показатель является рекордно низким за все время существования Пятой Республики. Franceinter со ссылкой на данные Ipsos сообщает, что на момент закрытия избирательных участков явка на выборы составила 43,4%.

Комментарии
3
М К
Путин и Единая Россия = Макарон и его партия.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
М К
Макарон им ещё устроит :)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Леонид Барковский
Кто-то сомневался?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Бросалась в глаза разница»: эксперт о прямой линии с Путиным
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель
Путин назначил нового начальника ГИБДД
Соперники сборной России сыграли вничью на Кубке конфедераций
Сенатор: Госдеп противится введению новых санкций против РФ
Airbus представил новую версию крупнейшего пассажирского лайнера
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Спорт
Криштиану сотворил, Чичарито — ответил. Казань увидела звезд Во втором матче Кубка конфедераций Португалия и Мексика сыграли в результативную ничью, оставив Россию на первом месте в группе
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Мелкие магазины в Петербурге теснят крупных ритейлеров
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь