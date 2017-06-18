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18 июня, источник: "РИА Новости" Украина

Военные Украины и США выполнят наблюдательный полет над Россией

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту на борту будут находиться российские специалисты для контроля за строгим соблюдением параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Военные Украины и США выполнят наблюдательный полет над Россией с 19 по 24 июля в рамках Договора по открытому небу, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Совместная миссия США и Украины в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнит в период с 19 по 24 июня наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)», — приводится в газете «Красная звезда» сообщение начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

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Сообщается, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту на борту будут находиться российские специалисты для контроля за строгим соблюдением параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

«Самолет и установленная на нём аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором», — добавляется в сообщении.

Отмечается также, что российская группа инспекторов планирует с 18 июня по 3 июля выполнить два последовательных наблюдательных полёта на российском самолёте наблюдения Ту-154М Лк-1 над территорией США с аэродромов открытого неба Тревис (штат Калифорния) и Макконнелл (штат Канзас) дальностью 4250 и 4800 километров соответственно.

Напомним, в начале мая Украина, Британия и Канада выполнили наблюдательный полет над Россией.

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