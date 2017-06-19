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01:36 (мск), источник: Известия

Наблюдателей из некоторых стран могут не пустить на выборы в России

Наблюдателей из США, Украины, Великобритании и Франции могут не пустить на российские выборы, если они перестанут допускать наблюдателей из России на свои выборы.

Источник: Reuters

Об этом рассказал «Известиям» глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

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По его словам, речь идет о «зеркальных мерах», то есть запрет будет введен против тех стран, которые не допустят на свои выборы российских наблюдателей.

«Постараемся собраться после сентябрьских выборов и на основании опыта региональных кампаний предложить соответствующие уточнения. Может быть, если будем готовы, озаботимся этой темой в июле», — заметил Климов «Известиям».

Впервые с подобным предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с целью предотвратить вмешательства в выборный процесс в России.

В свою очередь, председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не помнит случая, чтобы российских наблюдателей куда-либо не пускали.

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