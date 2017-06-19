На что дает право безвизовый въезд

По официальным данным, такие паспорта есть у 10 процентов населения Украины. Паспорт стоит 20−30 евро. Для его оформления нужен внутренний паспорт и идентификационный код.

Жители Крыма, Донецкой и Луганской областей, имеющие паспорта Украины, должны представить дополнительные документы, поскольку на этих территориях не действует единая система учета. Важно отметить, что в этом пункте Украина уступила требованиям ЕС, так как первоначально исходила из того, что «граждане с неподконтрольных Киеву территорий смогут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС только после возвращения украинского суверенитета».

Приехать с биометрическим паспортом можно в 30 стран. Это все страны ЕС (кроме Великобритании и Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящие в ЕС.

Без визы можно въезжать неоднократно, но суммарное время пребывания не должно превышать 90 дней в течение 180 дней с момента первого въезда. Если набираете свыше 90 дней, то есть риск попасть в «черный список» и на какое-то время лишиться возможности ездить в ЕС. Более того, если станет ясно, что это злоупотребление массовое, то лишиться права на безвизовое сообщение с ЕС может и вся страна.

По существу, безвизовые поездки могут быть лишь туристическими — для работы или учебы надо получать соответствующую визу. Чтобы убедиться в туристических намерениях, пограничники (в ЕС) могут попросить подтвердить цель и условия поездки, а также наличие средств для пребывания на территории ЕС и возвращения. Сумма зависит от срока и страны назначения. Скажем, в Венгрии достаточно иметь 3,20 евро в день на человека, в ФРГ — 45 евро, в Испании — 75 евро, а в Эстонии — 94 евро.