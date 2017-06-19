Расследование о вмешательстве России в выборы в США может завершиться к концу года

По мнению сенатора, основной вопрос также заключается в том, были ли в предвыборном штабе Дональда Трампа люди, которые находились в контакте с русскими и могли обмениваться с ними информацией. Он отметил, что именно это и изучает комитет.

Господин Кинг отметил, что это комплексный вопрос, и расследование затрагивает много свидетелей и документов с разведданными.

Напомним, 8 июня бывший глава ФБР Джеймс Коми выступил перед комитетом по разведке Сената в рамках расследования по «российскому делу», рассказав о своих отношениях с президентом страны Дональдом Трампом. Господин Коми сказал намного больше действующих руководителей силовых ведомств США, участвовавших во вчерашних слушаниях.

Тем не менее, прямых доказательств связи Дональда Трампа с Москвой по-прежнему не прозвучало. Вместе с тем, бывший глава ФБР уверен, что за кибератаками на американские правительственные структуры стоит именно Россия, а он был уволен потому, что пытался расследовать «российское дело».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что США, обвиняя Россию во вмешательстве в избирательный процесс, сами вмешивались в ход президентских выборов в России. «И в 2000, и в 2012 году — всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться», — заявил господин Путин.