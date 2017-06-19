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03:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Глава УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников возглавил ГИБДД МВД России

Соответствующий приказ подписал Владимир Путин.

Хабаровск, 19 июня, AmurMedia.

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должности руководителей нескольких региональных главков Следственного комитета, МВД, ФСИН, а также Западно-Сибирского транспортного прокурора. Этим же указом генерал-майор полиции Михаил Черников назначен начальников Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ИА AmurMedia.

Путин освободил от должностей ряд глав региональных СУ СК и ГУ ФСИН. Этим же указом президент произвел ряд назначений. Так, например, начальник УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников возглавил ГИБДД.

Ранее сообщалось, что МВД России предложит кандидатуру начальника управления ведомства по Хабаровскому краю Михаила Черникова на должность начальника Госавтоинспекции. Прежний глава ГИБДД Виктор Нилов был снят с поста президентом России Владимиром Путиным. Позднее СМИ назвали имя предполагаемого кандидата на этот пост. Однако на тот момент эта информация не была подтверждена официально.

До того, как возглавить хабаровское УМВД, Михаил Черников работал заместителем начальника МВД по Ставропольскому краю, ранее руководил Управлением ГИБДД Красноярского края.

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