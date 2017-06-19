Владимир Путин назначил нового главу транспортной полиции ДФО

Владивосток, 19 июня, PrimaMedia.

Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Александра Кема начальником управления на транспорте МВД РФ по ДФО. Этим же указом глава государства освободил от должностей руководителей нескольких региональных управления СК, МВД, ФСИН, а также Западно-Сибирского транспортного прокурора, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «ФедералПресс».

В отставку отправлены руководитель СУ СК по Ленинградской области Алексей Маяков, замглавы ГУ МВД по Свердловской области Владимир Романюк, глава ФСИН Московской области Анатолий Тихомиров и транспортный прокурор Западной Сибири Сергей Феоктистов.

Этот же указ назначает несколько новых персон на руководящие должности. В частности, начальником ГУ МВД по Ростовской области стал Олег Агарков, Михаил Черников возглавил ГИБДД, Григорий Житенев будет руководить Главным управлением процессуального контроля СК. Северо-Западным управлением на транспорте займется Евгений Стасишин.

Кроме того, Владимир Путин на 5 лет назначил Марка Большедворского прокурором Адыгеи, а Александра Гринева — прокурором Вологодской области. Василий Пословский займет этот же пост в Чувашской республике, а Сергей Хлопушин — в Калининградской области.