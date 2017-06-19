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03:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Первые две подлодки типа «Варшавянка» для ТОФ заложат в июле

Об этом заявил заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 июня, PrimaMedia.

Две подводные лодки типа «Варшавянка» для Тихоокеанского флота заложат на верфях Санкт-Петербурга уже в июле. Об этом заявил заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

«Одна из главных задач, которые стоят перед “Адмиралтейскими верфями”, — выполнение заказа главного командования ВМФ по строительству шести единиц подводных лодок проекта 636.3 для подводных сил Тихоокеанского флота», — цитирует его ТАСС.

Подводные лодки будут названы «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский».

Справка: Подводная лодка проекта 636 относится к третьему поколению ДЭПЛ и является модификацией подводных лодок проектов 877 и 877ЭКМ — знаменитой «Варшавянки», известной во всем мире благодаря своим высоким тактико-техническим характеристикам и получившей в НАТО классификацию KILO-class. Подводные лодки данного проекта по праву считаются самыми малошумными из отечественных кораблей. Сливаясь с естественным шумом моря, эта субмарина может обнаружить цель на дистанции в 3−4 раза превышающей ту, на которой она сама может быть обнаружена противником. За свою сверхскрытность лодки проекта 636 получили среди специалистов НАТО название — «черная дыра в океане». Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, обеспечивающая решение командирских задач, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения.

Тактико-технические характеристики:

Классификация НАТО — Improved Kilo; Скорость подводного хода, узлов — 20; Рабочая глубина погружения, м. — 240; Предельная глубина погружения, м. — 300; Автономность плавания, суток — 45; Экипаж, человек — 52. Надводное водоизмещение, т. — 2350; Длина, м. — 73,8; Ширина, м. — 9,9; Средняя осадка, м.— 6,2; Дальность подводного плавания экономичной скоростью, миль — 400; Дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, миль — 7500; Количество торпедных аппаратов, ед./калибр, мм. — 6/533; Суммарный боезапас, ед. (ракет/торпед/мин) — 4/18/24.

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