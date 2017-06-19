Первые две подлодки типа «Варшавянка» для ТОФ заложат в июле
Об этом заявил заместитель командующего ВМФ России по вооружению
Об этом заявил заместитель командующего ВМФ России по вооружению
Владивосток, 19 июня, PrimaMedia.
Две подводные лодки типа «Варшавянка» для Тихоокеанского флота заложат на верфях
«Одна из главных задач, которые стоят перед “Адмиралтейскими верфями”, — выполнение заказа главного командования ВМФ по строительству шести единиц подводных лодок проекта 636.3 для подводных сил Тихоокеанского флота», — цитирует его ТАСС.
Подводные лодки будут названы «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский».
Справка: Подводная лодка проекта 636 относится к третьему поколению ДЭПЛ и является модификацией подводных лодок проектов 877 и 877ЭКМ — знаменитой «Варшавянки», известной во всем мире благодаря своим высоким
Классификация НАТО — Improved Kilo; Скорость подводного хода, узлов — 20; Рабочая глубина погружения, м. — 240; Предельная глубина погружения, м. — 300; Автономность плавания, суток — 45; Экипаж, человек — 52. Надводное водоизмещение, т. — 2350; Длина, м. — 73,8; Ширина, м. — 9,9; Средняя осадка, м.— 6,2; Дальность подводного плавания экономичной скоростью, миль — 400; Дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, миль — 7500; Количество торпедных аппаратов, ед./калибр, мм. — 6/533; Суммарный боезапас, ед. (ракет/торпед/мин) — 4/18/24.