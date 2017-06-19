Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Пара ведет свободную от еды жизнь
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме
В Госдуме назвали причину смерти 50-летнего депутата Грищенко
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Путин: «Наш ответ НАТО будет более грубый, но эффективный»
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
Военные в ДНР грозят прекратить поставки угля РФ
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: Порошенко объяснил, почему Украина не отменит АТО в Донбассе
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
10Шестидневная война
06:48 (мск), источник: Nakanune.ru

Путин проверит работу руководителей Удмуртии и Свердловской области

Президент России Владимир Путин в ближайшие несколько недель совершит рабочие поездки в Удмуртию и Свердловскую область, которые возглавляют временно исполняющие обязанности руководителей регионов Александр Бречалов и Евгений Куйвашев.

Источник: РИА "Новости"

Данную информацию уже подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе «прямой линии» с президентом 15 июня жительница аварийного деревянного барака в Ижевске Анастасия пожаловалась главе государства на тяжелые условия жизни. По ее словам, летом в квартирах сыро, зимой холодно, из-за чего дети постоянно болеют. По ее словам, снос и расселение дома назначены на 2029 год.

По словам Путина, переносить сроки расселения на десятилетия «совершенно нелепо и неприемлемо». Президент обещал женщине лично заехать в этот дом в ходе командировки в Удмуртию.

Удмуртию Путин посетит до конца июня.

А в июле глава государства совершит рабочую поездку в Екатеринбург. Президент планирует посетить международную промышленную выставку «Иннопром-2017», которая пройдет с 10 по 13 июля. По словам Пескова, поездки Путина также будут связаны и с инспекцией первых результатов работы врио глав регионов, пишет газета «Известия».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Хорошая игра на Кубке Конфедераций вернет симпатии болельщиков"
В Лондоне фургон наехал на толпу людей
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель
Сборная Чили одержала первую победу на Кубке конфедераций
Наблюдателей из четырех стран могут не пустить на выборы в РФ
Airbus представил новую версию крупнейшего пассажирского лайнера
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Мьянме
Сенат США предположил, когда завершится расследование по делу РФ
Спорт
Криштиану сотворил, Чичарито — ответил. Казань увидела звезд Во втором матче Кубка конфедераций Португалия и Мексика сыграли в результативную ничью, оставив Россию на первом месте в группе
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь