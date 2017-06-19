Путин проверит работу руководителей Удмуртии и Свердловской области

Данную информацию уже подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе «прямой линии» с президентом 15 июня жительница аварийного деревянного барака в Ижевске Анастасия пожаловалась главе государства на тяжелые условия жизни. По ее словам, летом в квартирах сыро, зимой холодно, из-за чего дети постоянно болеют. По ее словам, снос и расселение дома назначены на 2029 год.

По словам Путина, переносить сроки расселения на десятилетия «совершенно нелепо и неприемлемо». Президент обещал женщине лично заехать в этот дом в ходе командировки в Удмуртию.

Удмуртию Путин посетит до конца июня.

А в июле глава государства совершит рабочую поездку в Екатеринбург. Президент планирует посетить международную промышленную выставку «Иннопром-2017», которая пройдет с 10 по 13 июля. По словам Пескова, поездки Путина также будут связаны и с инспекцией первых результатов работы врио глав регионов, пишет газета «Известия».