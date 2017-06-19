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03:49 (мск), источник: AmurMedia.ru

Аркадию Мкртычеву изменили должность в правительстве Хабаровского края

Теперь он стал заместителем председателя правительства.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 июня, AmurMedia.

Аркадия Мкртычева переместили на новую должность в правительстве Хабаровского края. Теперь он просто заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства края, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В зону турбулентности попали первые лица в правительстве края. На днях согласно распоряжению губернатора Аркадий Мкртычев утратил в своей должности слово «первый». Теперь он заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства края.

Пост первого зампреда правительства — руководителя аппарата губернатора и правительства края генерал-лейтенант Аркадий Мкртычев занимал с 1 июня 2015 года.

По неофициальной информации, в правительстве края в ближайшее время начнется структурная перестановка, в связи с чем изменятся должности и других высоких правительственных чиновников.

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