Хабаровские ТОСЭР представили на IV российско-китайском ЭКСПО

Инвестиционные возможности Хабаровского края в рамках «Дней российских регионов» представила делегация краевого правительства на открывшемся в Харбине IV российско-китайском ЭКСПО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Об инвестиционных возможностях в Хабаровском крае рассказал гостям экспозиции первый зампред регионального правительства по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

В Хабаровском крае создана развитая система государственной поддержки инвестиционной деятельности, включающая комплекс налоговых льгот и преференций, систему инвестиционных площадок и многое другое, — сказал Юрий Чайка.

Значительная часть презентации региона была посвящена ТОСЭР «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск», а также возможностям и преференциям для резидентов свободного порта Ванино. Юрий Чайка рассказал о реализации первого и крупнейшего в регионе проекта частно-государственного партнерства «Строительство дороги в обход Хабаровска», о ключевых информационных ресурсах для инвесторов.