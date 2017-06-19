Хабаровские ТОСЭР представили на IV российско-китайском ЭКСПО
С преференциями для резидентов ТОСЭР и свободного порта Ванино познакомили китайских инвесторов.
С преференциями для резидентов ТОСЭР и свободного порта Ванино познакомили китайских инвесторов.
Инвестиционные возможности Хабаровского края в рамках «Дней российских регионов» представила делегация краевого правительства на открывшемся в Харбине IV
Об инвестиционных возможностях в Хабаровском крае рассказал гостям экспозиции первый зампред регионального правительства по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.
В Хабаровском крае создана развитая система государственной поддержки инвестиционной деятельности, включающая комплекс налоговых льгот и преференций, систему инвестиционных площадок и многое другое, — сказал Юрий Чайка.
Значительная часть презентации региона была посвящена ТОСЭР «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск», а также возможностям и преференциям для резидентов свободного порта Ванино. Юрий Чайка рассказал о реализации первого и крупнейшего в регионе проекта
Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край с сопредельным Китаем связывают многолетние дружеские и партнерские узы. В регионе давно и успешно работает китайский бизнес. В настоящее время в регионе стартует крупный инвестиционный проект — китайская государственная корпорация «China Chengtong» построит в городе Амурск