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05:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Президент России назначил двух замначальников полиции по Иркутской области

Геннадий Корниенко и Валерий Никитин теперь занимают эти должности.

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин указом от 18 июня назначил двух заместителей начальника Главного управления МВД России по Иркутской области. Геннадий Корниенко и Валерий Никитин заняли соответствующие посты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный портал правовой информации.

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