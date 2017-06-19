Президент России назначил двух замначальников полиции по Иркутской области
Геннадий Корниенко и Валерий Никитин теперь занимают эти должности.
Геннадий Корниенко и Валерий Никитин теперь занимают эти должности.
Президент России Владимир Путин указом от 18 июня назначил двух заместителей начальника Главного управления МВД России по Иркутской области. Геннадий Корниенко и Валерий Никитин заняли соответствующие посты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный портал правовой информации.