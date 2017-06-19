Все имущество Владимира Кехмана продано с торгов

Все имущество директора НОВАТа Кехмана продано с торгов, об этом свидетельствуют данные на федеральном сайте банкротств.

Конкурсный управляющий Кехмана Михаил Бологов продал право требования 86,1 млн рублей к обанкротившемуся ЗАО «Группа Джей эф си» за 55 тыс. рублей. Покупателем стала некая Мария Рольская.

Ранее в рамках конкурсного производства были проданы запонки драгоценными камнями за 70 тыс. рублей и икона с образом святого Николая Чудотворца в металлическом окладе.

Таким образом, за все имущество Кехмана удалось выручить 264 тысяч рублей.

Газета «Ведомости» со ссылкой на конкурсного управляющего директора НОВАТа уточняет, что банкротство будет завершено в ближайшие 2−3 месяца.

Напомним, 28 июля 2016 года Петербургский арбитраж признал Кехмана банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Иски к Кехману были поданы группой кредиторов, в которую входят Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 миллиарда рублей), Промсвязьбанк (1,7 миллиарда рублей), ООО «Аквамарин» (1,4 миллиарда рублей), ООО «Пулковская торговая компания» (904 миллиона рублей), Юникредит банк (434,3 миллиона рублей) и Райффайзенбанк (420,1 миллиона рублей). Forbes оценивает общую сумму долгов Кехмана в 10,2 млрд рублей.