Сергей Левченко намерен судиться за возврат прямых выборов мэра Иркутска

Губернатор Иркутской области Сергей Левечнко заявил о своем намерении обратиться в Конституционный суд. Глава региона планирует добиться возвращения прямых выборов мэра Иркутска. Об этом сообщил ТАСС.

«Конечно, мы будем обращаться в суд. Мы понимаем, что правы со всех сторон: как с точки зрения позиции граждан, так с точки зрения закона», — цитирует агентство главу региона.

Напомним, ранее Заксобрание Иркутской области признало незаконным референдум о возвращении прямых выборов. По словам губернатора, сейчас таким образом в регионе избираются главы всех муниципалитетов, за исключением центра.

«Мы имеем предварительно юридические экспертизы как профильного комитета Госдумы, так нашей областной прокуратуры. С юридической точки зрения, мы на 100% правы», — продолжил Левченко.

Отметим, что прямые выборы в Иркутске были отменены в 2015 году.