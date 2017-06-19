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08:17 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми обсудили ситуацию с промышленной безопасностью

Пермь с рабочим визитом посетил Михаил Абызов — федеральный министр, курирующий вопросы Открытого правительства.

Источник: Вести - Пермь

В Пермь с рабочим визитом посетил Михаил Абызов — федеральный министр, курирующий вопросы Открытого правительства. В Прикамье он приехал в сопровождении представителя Ростехнадзора, речь шла о промышленной безопасности. Именно «Открытое правительство» — система, когда действия власти понятны, видны и прогнозируемы — произведет в этой сфере ряд кардинальных перемен. Каким образом?

Относительно молодое производство компании «Инкаб» главе Ростехнадзора и министру по вопросам «Открытого правительства» сегодня демонстрируют как удачную модель современного управления. При этом у каждой компании своя специфика. Атомную электростанцию не сравнить с цветочным магазином. Такой пример приводит глава Ростехнадзора Алексей Алешин. Сегодня предприятия распределены по категориям риска. Количество особо опасных объектов в России сократили с 290 до 9 тысяч. Отсюда сокращение плановых и неплановых проверок, которые порой душили бизнес. Сегодня его представители из нескольких регионов могли напрямую задать вопросы главному надзорному ведомству, обсудить недостатки, выявленные в течение года прошлого.

Михаил Абызов, министр РФ по вопросам Открытого правительства: «Устранить нарушения — это означает предотвратить риск возникновения аварийной ситуации, в результате которой могут пострадать люди».

Также здесь в Прикамье было заявлено о грядущих изменениях. Недостатки производственных процессов намерены выявлять с помощью электронного инспектора. Говоря проще: руководство предприятия будет заполнять документы самостоятельно, а инспекторы Ростехнадзора работать сразу с теми ошибками, которые обнаружила система.

Алексей Алешин, руководитель Ростехнадзора: «Это должен стать эксперт, который на основании заранее полученных сведений поймет, какие необходимы дополнительные меры».

В самом ведомстве это называют переходом от репрессивной к партнерской модели взаимодействия с бизнесом.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: «Бизнес дозрел до честной конкуренции, до добросовестной конкуренции. Основной запрос, который малый и средний бизнес говорит — дайте всем единые правила игры. А это значит, что контрольные органы должны контролировать в первую очередь объекты, которые несут повышенный риск, и те предприятия, которые не выполняют установленных требований».

Западно-Уральское Управление Ростехнадзора работает на территории Прикамья, Башкирии, Удмуртии, Оренбургской и Кировской областей. Именно Пермский край для проведения такого публичного разбора выбрали не случайно. Здесь каждый регион узнает себя. На прикамской земле работают нефтяники, газовики, представители горнодобывающей промышленности, и с каждым годом становится все больше разноплановых производственных площадок.

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