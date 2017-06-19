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08:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Первое заседание межфракционной рабочей группы «Байкал» состоялось в Иркутске

Главной темой обсуждения стала проблема, озвученная жителями острова Ольхон в ходе «Прямой линии» с президентом.

Источник: Reuters

Первое заседание межфракционной рабочей группы «Байкал» состоялось в Иркутске 16 июня. Главной темой обсуждения стала проблема, которая была озвучена жителями острова Ольхон в ходе «Прямой линии» с президентом, заявил в ходе заседания депутат Госдумы РФ от Иркутской области Сергей Тен. В дальнейшем рабочая группа совместно с комитетом Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планирует обсудить предложения по корректировке экологических норм. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Сергея Тена.

На данный момент в депутатское объединение входит 15 парламентариев: восемь — от «Единой России», четыре — от КПРФ, три — от ЛДПР. Однако в ближайшее время число участников группы может увеличиться: к объединению планирует присоединиться представитель фракции «Справедливая Россия», Кроме того, в ходе заседания прозвучало предложение пригласить к работе в рамках МРГ «Байкал» руководителя комитета Госдумы РФ по экологии охране окружающей среды Ольгу Тимофееву.

«Вопрос на “Прямой линии” с президентом от жителей Ольхонского района показал, что мы на верном пути. Вопросы, связанные с Байкалом, экологией, излишними требованиями природоохранного законодательства, мы постоянно поднимаем на всех площадках, в том числе региональных. То, что сегодня мы воссоздали межфракционную группу, говорит, что мы идём верной дорогой. Мы все любим свою малую родину, интересы наших земляков выше возможных межфракционных противоречий», — подчеркнул Сергей Тен.

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Центральной темой обсуждения первого заседания группы стала проблема существенного ухудшения хозяйственно-бытовых условий жизни жителей острова Ольхон из-за ужесточения законодательства, регулирующего деятельность на природоохранных территориях.

Участники заседания единогласно одобрили предложение провести по этому вопросу 26 июня в Иркутске совместное выездное заседание с комитетом Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В ходе мероприятия планируется предметно обсудить предложения по корректировке экологических норм.

«Вопрос очень сложный: с одной стороны, нам необходимо учитывать интересы населения, проживающего в зонах с особым регулированием, с другой стороны — сохранить Байкал для потомков. Объективные ограничения в организации хозяйственной деятельности неизбежны, поэтому надо искать компромисс. Это очень непростая задача, поэтому предлагаю всем членам группы подготовить свои предложения, проанализировать уже имеющиеся инициативы, с тем, чтобы в Иркутске все предметно обсудить, в том числе с представителями Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края», — отметил Сергей Тен.

Решение о воссоздании межфракционной рабочей группы «Байкал» было утверждено 13 июня 2017 года советом Госдумы РФ. В объединение вошли депутаты, представляющие избирателей Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия. Перед рабочей группой стоят задачи совершенствования правовой базы в отношении охраны озера Байкал, социально-экономического развития и улучшения качества жизни населения Байкальского региона, обеспечения роста инвестиций и бюджетного финансирования.

Напомним, что жители острова Ольхон на Байкале пожаловались в ходе «Прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину на плохие дороги и труднодоступность питьевой воды. Глава государства сказал, что когда принимались действующие экологические нормы, никто не подумал о людях, которые уже живут на территориях, защищенных этими нормами. Владимир Путин высказал мысль, что эти правила и законы нужно поменять.

Владимир Путин заявил, что это результат того, что в свое время никто не следил за экологическими нормами и жилье строили там, где его строить было нельзя. Безусловно, эту проблему решать нужно. Эти территории скорее всего защищены еще и нашими международными обязательствами. Хочется отметить, что все должно быть в рамках разумного. Водоохранная зона должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, но и потребностям людей, которые там живут. Нельзя заставлять людей таскать воду в ведрах через несколько км и качество ее должно быть обеспечено. И дороги тоже должны быть сделаны. Нужно вносить изменения в действующие правила и законы, которые бы позволили осуществлять согласованную с экологическими организациями хозяйственную деятельность, обеспечивающую нормальную жизнедеятельность людей. Нужно внести изменения в эти законы. Сейчас совместно нужно над этим работать. Глава государства отметил, обязательства с международными структурами от этого не пострадают.

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