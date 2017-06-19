В Башкирии дан старт антикоррупционной акции «Чистые руки»

Об этом рассказал на зональном учебном семинаре для секретарей первичных партийных отделений в городе Туймазы председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

В рамках акций будет проводиться проверка достоверности сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами и главами администраций муниципалитетов республики. В случае обнаружения несоответствия заявленных данных действительности, вопрос будет рассматриваться на региональном политсовете партии, после чего информация о нарушении поступит в администрацию главы республики.

«Противодействию коррупции самое пристальное внимание уделяет Президент России Владимир Путин. Конкретные меры по борьбе с этим злом мы с коллегами обсуждали в апреле на заседании Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Наши предложения получили поддержку высшего руководства страны, — отметил Константин Толкачев. — Борьбу с коррупцией необходимо вести по всему фронту, всеми законными силами и средствами, в том числе и подобными акциями внутри политических партий. На законодательном уровне в республике мы постоянно делаем серьезные шаги в этом направлении. К примеру, на последнем заседании Государственного Собрания мы приняли изменения в закон «О Контрольно-счетной палате Республики Башкортостан».

По словам спикера регионального парламента, в ближайшее время планируется внести изменения в ряд законов республики в сфере местного самоуправления в целях противодействия коррупции. Эти нормативные акты связаны с вопросами предоставления сведений о доходах и расходах должностными лицами.