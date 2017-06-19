Нигматулин правительству: Собираемся не для галочки

После того как председатель Национального Банка Данияр Акишев ответил на первую часть вопроса депутата, объяснив выделение триллиона тенге из Нацфонда на оздоровление банков, на другую часть он предложил ответить членам правительства.

«Вторая часть вопроса по Фонду проблемных кредитов. Он передан от Национального Банка правительству. Если разрешите, прокомментировать его дальнейшее использование правительству», — сказал Акишев.

Прежде чем передать слово министру финансов Бахыту Султанову, председатель нижней палаты Парламента Нурлан Нигматулин обратился ко всем членам правительства.

«На полторы минуты меньше, чем доклад министра финансов был ответ. Общие обзорные выступления надо оставить для других совещаний. Здесь вопрос конкретный, начинайте тогда с Фонда кредитных ресурсов. Начинайте с прямых ответов на прямые вопросы. Касается всех, кто сегодня будет отвечать. Просто время у всех ограниченное. Собираемся не для галочки, а для конкретного разговора», — заявил Нигматулин.