Посол Италии в России посетит Екатеринбург с деловой миссией

В поездке деловой миссии, организованной агентством ICE в Москве, примут участие также представители 20 итальянских предприятий, работающих в сферах строительства, логистики и ряде других областей.

«Свердловская область — одна из самых открытых в РФ к иностранным инвестициям и представляет интересные инвестиционные возможности для итальянских компаний. Главным мероприятием деловой миссии будет инвестиционный форум “Италия встречает Урал”, запланированный на 20 июня, в рамках которого состоятся деловые встречи между итальянскими и российскими компаниями», — сообщили в посольстве.