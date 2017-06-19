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08:59 (мск), источник: УралПолит.ру

Ройзман отказался выдвигаться в губернаторы от «Парнаса»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня, ИА УралПолит.Ru. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался от предложения «Парнаса» и намерен выдвигаться в кандидаты на пост свердловского губернатора от партии «Яблоко».

Источник: РИА "Новости"

«Я буду выдвигаться от партии “Яблоко”, это случится на конференции, которая пройдет в среду в Москве. “Парнас” просто выразила мне поддержку, так сделали еще несколько партий», — приводит Ранее член регионального совета «Парнаса» Алексей Садовский в своем Facebook сообщил, что свердловское отделение партии единогласно поддержало выдвижение Евгения Ройзмана в качестве кандидата.

Ожидалось, что Ройзман будет выдвинут от регионального отделения партии «Яблоко», однако глава ячейки в знак несогласия с этим сложил с себя полномочия и вышел из партии. В итоге партийная конференция была перенесена на 21 июня.

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