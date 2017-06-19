Ройзман отказался выдвигаться в губернаторы от «Парнаса»

«Я буду выдвигаться от партии “Яблоко”, это случится на конференции, которая пройдет в среду в Москве. “Парнас” просто выразила мне поддержку, так сделали еще несколько партий», — приводит Ранее член регионального совета «Парнаса» Алексей Садовский в своем Facebook сообщил, что свердловское отделение партии единогласно поддержало выдвижение Евгения Ройзмана в качестве кандидата.

Ожидалось, что Ройзман будет выдвинут от регионального отделения партии «Яблоко», однако глава ячейки в знак несогласия с этим сложил с себя полномочия и вышел из партии. В итоге партийная конференция была перенесена на 21 июня.