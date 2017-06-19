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09:28 (мск), источник: Kazinform

Сократить налоговые проверки на треть пообещал Бахыт Султанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В 2017 году количество налоговых проверок сократится на 37,5 процента. Об этом сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов на совместном заседании палат Парламента РК, представляя Отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Для результативности данной работы мы должны создать благоприятные условия для бизнеса, сохраняя высокую налоговую отдачу.

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Есть поговорка — без доходов не бывает расходов. Поэтому повышение налоговых поступлений будет проходить на фоне сокращения налоговых проверок. К примеру, в текущем году проверки будут сокращены на 37,5 процента. Кроме этого, в проекте нового Налогового кодекса предусматривается исключение 56 процентов норм, являющихся основанием для проверок. В итоге, останутся 14 норм вместо действующих 32", — сказал Б. Султанов.

По словам министра, в налоговых проверках вводятся подходы, основанные на принципах доверия, прозрачности и взаимовыгодного сотрудничества — горизонтальный мониторинг. Дальнейшая информатизация налогового администрирования также повлияет на снижение количества налоговых проверок.

Б. Султанов также сообщил, что планируется пересмотр налоговых преференций, с целью сокращения количества неэффективных льгот. В рамках гуманизации законодательства также предусматривается внесение соответствующих изменений в Кодекс «Об административных правонарушениях». Самое главное в нем — снижение объема административных штрафов и широкое использование института предупреждения вместо наказания. Министр также назвал цифры доходов и расходов республиканского бюджета.

Доходы бюджета достигли 7,7 триллиона тенге, на 1,5 триллиона тенге больше, чем показатель 2015 года. Из них, на трансферты приходится 30 процентов. Расходы освоены на 98,3 процента, или исполнены с ростом на 1 триллион 338 миллиардов тенге. Более половины расходов, или 4 триллиона тенге направлено на социальную сферу.

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