Россия вошла в пятерку стран Европы по числу принятых в 2016 году беженцев

Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник в Женеве доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) «Глобальные тенденции: принудительное перемещение — 2016».

Согласно документу, на конец 2016 года в России находились 228 тыс. 990 человек, имеющих статус беженца.

Согласно документу, на конец 2016 года в России находились 228 тыс. 990 человек, имеющих статус беженца.

Лидером в Европе в этом отношении авторы доклада назвали Турцию, принявшую в конце прошлого года около 2,9 млн беженцев, в основном — из Сирии. Далее следуют Германия (669 тыс. 482 человек), Франция (304 тыс. 546), Швеция (230 тыс. 164) и Россия.

Турция является также мировым лидером по приему беженцев. На втором месте Пакистан (1,4 млн), на третьем — Ливан (более 1 млн). Далее следуют Иран (около 1 млн) и Уганда (около 1 млн). Как подчеркивается в исследовании, «развивающиеся регионы продолжают нести непропорционально большую долю обязанностей по приему беженцев».

Девять из десяти государств, разместивших у себя больше всего беженцев, относятся к развивающимся странам. А три из них — Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Уганда входят в группу наименее развитых государств.