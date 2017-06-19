В Перми создадут три новые особо охраняемые природные территории

Проект решения будет рекомендован главе Перми Дмитрию Самойлову, он направит документ на утверждение в гордуму Перми. Новые ООПТ будут называться «Бродовские лесные культуры», «Язовской» и «Глушихинский ельник». Они создаются в соответствии с комплексным планом развития системы ООПТ местного значения. Охраняемые зоны находятся в границах Пермского городского лесничества. Их общая площадь составит 1942, га.

Охраняемый ландшафт «Бродовские лесные культуры» расположен в Свердловском районе Перми и представлен лесом на пересечении Бродовского тракта и Восточного обхода. В массиве находятся леса высокой ценности: сосны, лиственницы, ели и пихты.

ООПТ «Глушихинский ельник» расположена в Свердловском и Мотовилихинском районах Перми. На территории сохранились 90−110-летние березово-елово-пихтово-липовые леса. Вдоль реки Глушихи сохранились участки коренной темнохвойной тайги с елью в возрасте 130 лет.