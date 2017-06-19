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09:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми создадут три новые особо охраняемые природные территории

ПЕРМЬ, 19 июня, ФедералПресс. Комиссия по землепользованию и застройке Перми поддержала проект решения о границах трех новых особо охраняемых территорий (ООПТ) в городе, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Проект решения будет рекомендован главе Перми Дмитрию Самойлову, он направит документ на утверждение в гордуму Перми. Новые ООПТ будут называться «Бродовские лесные культуры», «Язовской» и «Глушихинский ельник». Они создаются в соответствии с комплексным планом развития системы ООПТ местного значения. Охраняемые зоны находятся в границах Пермского городского лесничества. Их общая площадь составит 1942, га.

Охраняемый ландшафт «Бродовские лесные культуры» расположен в Свердловском районе Перми и представлен лесом на пересечении Бродовского тракта и Восточного обхода. В массиве находятся леса высокой ценности: сосны, лиственницы, ели и пихты.

ООПТ «Глушихинский ельник» расположена в Свердловском и Мотовилихинском районах Перми. На территории сохранились 90−110-летние березово-елово-пихтово-липовые леса. Вдоль реки Глушихи сохранились участки коренной темнохвойной тайги с елью в возрасте 130 лет.

Охраняемый ландшафт «Язовский» расположен частнично в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города. Это 120-летние смешанные елово-пихтовые-березовые леса. В восточной части рядом с 60-летними культурами сосны сохранился участок чистой темнохвойной тайги с высокой генетической ценностью.

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