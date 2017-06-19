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09:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Назначен новый глава ГУ МВД РФ по Ростовской области

Начальником ГУ МВД РФ по Ростовской области назначен генерал-майор полиции Олег Агарков.

Указ президента РФ о назначении нового руководителя донского главка МВД размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Олег Агарков, ранее возглавлявший управление МВД РФ по Астраханской области, сменил на посту главы донской полиции Андрея Ларионова, который назначен заместителем начальника департамента государственной службы и кадров МВД РФ.

Олег Агарков родился 7 июля 1960 года в станице Ново-Владимировская Тбилисского района Краснодарского края. Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году.

В 2001 году после окончания Академии управления МВД России был назначен на должность начальника ОВД Тбилисского района Краснодарского края, а через семь лет возглавил УВД по городу-курорту Геленджику. С 2011 года руководил Управлением МВД России по городу Краснодару. В июле 2014 года был назначен начальником управления МВД РФ по Астраханской области.

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