Назначен новый глава ГУ МВД РФ по Ростовской области

Указ президента РФ о назначении нового руководителя донского главка МВД размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Олег Агарков, ранее возглавлявший управление МВД РФ по Астраханской области, сменил на посту главы донской полиции Андрея Ларионова, который назначен заместителем начальника департамента государственной службы и кадров МВД РФ.

Олег Агарков родился 7 июля 1960 года в станице Ново-Владимировская Тбилисского района Краснодарского края. Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году.