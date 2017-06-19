Назначен новый глава ГУ МВД РФ по Ростовской области
Начальником ГУ МВД РФ по Ростовской области назначен
Начальником ГУ МВД РФ по Ростовской области назначен
Указ президента РФ о назначении нового руководителя донского главка МВД размещен на официальном
Олег Агарков, ранее возглавлявший управление МВД РФ по Астраханской области, сменил на посту главы донской полиции Андрея Ларионова, который назначен заместителем начальника департамента государственной службы и кадров МВД РФ.
Олег Агарков родился 7 июля 1960 года в станице
В 2001 году после окончания Академии управления МВД России был назначен на должность начальника ОВД Тбилисского района Краснодарского края, а через семь лет возглавил УВД по