Паром, врачей и пожарную часть попросили жители Киренского района у депутатов ЗС

Кроме того, они встретились с местными жителями, которые рассказали о проблемах, в том числе об отсутствии надёжного парома меду городом и посёлков в межсезонье и о нехватке пожарных частей.

Депутаты побывали на строящемся спортивно-оздоровительном комплексе в Алексеевске. На его возведение в областном бюджете 2017 года предусмотрено 52 млн рублей. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца года. Такой комплекс очень ждут в посёлке, где живут около 2,5 тыс. человек, среди них больше 500 детей. К тому же на нём начнут проводить занятия физкультурой для школьников. Депутаты побывали и в одном из детсадов. Здание было построено около 40 лет назад, ему требуется капремонт — необходимо менять окна, двери, полы, коммуникации. По мнению спикера ЗС Сергея Брилки, при наличии проектно-сметной документации можно было бы выделить средства из регионального бюджета в 2018 году.

На встрече с населением одним из самых насущных жители Алексеевска назвали вопрос организации работы парома в межсезонье во время ледохода. Весной и осенью сообщение между посёлком и Киренском нарушается. По мнению людей, проблему нужно решать с региональной дорожной службой, т.к. паром, по сути, продолжение дороги. Этот вопрос депутаты взяли на парламентский контроль. Острота темы связана ещё и с закрытием стационара в больнице Алексеевска, кроме того, медики отсюда уезжают. Этот вопрос Сергей Брилка намерен обсудить с министром здравоохранения региона.

За помощью от имени коллектива и жителей Алексеевска к депутатам обратился начальник местной пожарной части. Лес начинается сразу на окраине посёлка, соответственно, есть опасность возникновения пожара. Пожарные просят усилить материально-техническую базу, в частности, построить новое здание части. По словам Сергея Брилки, этот вопрос будет рассматриваться совместно с начальником пожарно-спасательной службы Иркутской области Евгением Рязановым.

Живой отклик среди собравшихся вызвало выступление Галины Овчинниковой, которая долгие годы проработала учителем в местной школе. По её словам, многие предприятия района платят зарплату персоналу в конвертах. «Я знаю о такой ситуации, в том числе, на конкретном предприятии, где работают мои бывшие ученики, — говорит Галина Павловна, — а ведь это значит, что бюджет недополучает налоги. Да и по отношению к сотрудникам это несправедливо». Как отметил спикер, налоговые поступления от лесной отрасли — вопрос, который находится в центре внимания депутатского корпуса. Поступления должны быть в разы больше тех, которые есть на сегодняшний день, подчеркнул Сергей Брилка. По мнению депутатов, ситуация, о которой рассказала Галина Овчинникова, ещё раз подтверждает, что скрытые резервы в отрасли есть, их необходимо вывести из тени.