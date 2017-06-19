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11:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полпред в СФО проверит в Иркутской области ход строительства жилья для погорельцев

Сергей Меняйло находится с рабочим визитом в регионе.

Источник: IrkutskMedia.ru

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняло находится с двухдневным рабочим визитом в Иркутской области. Полпред посетил сегодня утром, 19 июня, Байкальский государственный университет, после чего отправился в Киренский район, чтобы оценить ход строительства жилья для погорельцев. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Ректор БГУ Александр Суходолов провел для Сергея Меняйло экскурсию по корпусам вуза. В рамках визита полпреда состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве Байкальского государственного и Северо-Осетинского университетов.

Далее полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняло вместе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко отправился в Киренский район, чтобы оценить объекты строительства жилья для погорельцев.

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