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09:42 (мск), источник: АиФ Казань

В мэрии Казани произошли кадровые перестановки

Мэр Казани Ильсур Метшин объявил 19 июня о новых назначениях в руководстве города, передает корреспондент «АиФ-Казань» с делового понедельника.

Источник: Аргументы и факты

Так, начальником управления архитектуры Казани назначена Ирина Дябилкина, а возглавлявший управление архитектуры Владимир Фомин стал советником мэра Казани. Ирина Дябилкина ранее возглавляла управление наружной рекламы и информации. В свою очередь ее место занял работавший до этого времени заместителем Дябилкиной Аскар Багаутдинов.

Мэр Казани объяснил структурные изменения стремлением ускорить создание единого окна для оказания муниципальных услуг. По словам Ильсура Метшина, Владимир Фомин становится советником с расширенным кругом полномочий. «В первую очередь это Генплан, по которому нам предстоит жить десятилетия», — сказал мэр Казани.

Также мэр объявил о назначении руководителя Дирекции парков и скверов. Им стала Алсу Карякина, занимавшаяся проектом «Добрая Казань».

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