В мэрии Казани произошли кадровые перестановки

Так, начальником управления архитектуры Казани назначена Ирина Дябилкина, а возглавлявший управление архитектуры Владимир Фомин стал советником мэра Казани. Ирина Дябилкина ранее возглавляла управление наружной рекламы и информации. В свою очередь ее место занял работавший до этого времени заместителем Дябилкиной Аскар Багаутдинов.

Мэр Казани объяснил структурные изменения стремлением ускорить создание единого окна для оказания муниципальных услуг. По словам Ильсура Метшина, Владимир Фомин становится советником с расширенным кругом полномочий. «В первую очередь это Генплан, по которому нам предстоит жить десятилетия», — сказал мэр Казани.

Также мэр объявил о назначении руководителя Дирекции парков и скверов. Им стала Алсу Карякина, занимавшаяся проектом «Добрая Казань».