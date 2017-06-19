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10:15 (мск), источник: Клопс.ru

Путин провёл кадровые перестановки в силовых структурах СЗФО

Президент России Владимир Путин назначил в Калининградской области нового прокурора — им стал Сергей Хлопушин. Соответствующий указ от 17 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на 5-летний срок Хлопушина Сергея Николаевича прокурором Калининградской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Данным указом президент РФ провёл кадровые перестановки в силовых структурах СЗФО. Он отправил в отставку нескольких руководителей силовых региональных ведомств и назначил новых начальников надзорных структур.

Так, от занимаемой должности был освобождён руководитель следственного управления СК по Ленинградской области Алексей Маяков. Евгений Стасишин назначен начальником управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. Владимир Бирючков стал первым заместителем Северо-Западного регионального центра МВД по ГО и ЧС.

Этим же указом Евгений Дейнека был назначен на должность начальника ГУ Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленобласти. Дмитрия Иванова поставили на должность замруководителя ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее стало известно, что в ГИБДД Российской Федерации назначили нового главу. Им стал генерал-майор полиции Михаил Черников.

Как сообщал Клопс.Ru, 6 апреля 2017 года на заседании облдумы экс-прокурора Вологодской области Сергея Хлопушина избрали главой ведомства Калининградской области. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

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