Партия «Яблоко» перенесла выдвижение Ройзмана на 21 июня
Федеральное бюро партии «Яблоко» выдвинет кандидата в губернаторы Свердловской области в среду, 21 июня, а не в понедельник 19-го, как сообщалось ранее.
Федеральное бюро партии «Яблоко» выдвинет кандидата в губернаторы Свердловской области в среду, 21 июня, а не в понедельник 19-го, как сообщалось ранее.
Как сообщили Накануне.RU в
Заседание бюро начнется в 12.00. Ожидается, что в нем примет участие глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ранее партия приняла политическое решение о выдвижении его кандидатуры в губернаторы Свердловской области.
Кроме того, как уточнили в партии, на конференции 21 июня федеральное бюро приостановит полномочия руководящих органов свердловского реготделения, и тогда по уставу партии право выдвижения кандидата в губернаторы перейдет к бюро.
Напомним, выдвижение кандидата в губернаторы от «Яблока» должно было состояться на конференции свердловского регионального отделения партии 17 июня. Однако конференция была сорвана.
Накануне, 18 июня стало известно, что ПАРНАС выдвинула Ройзмана в качестве кандидата на выборы губернатора Свердловской области. При этом, там уточнили, что это «запасной вариант».