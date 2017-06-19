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10:10 (мск), источник: Nakanune.ru

Партия «Яблоко» перенесла выдвижение Ройзмана на 21 июня

Федеральное бюро партии «Яблоко» выдвинет кандидата в губернаторы Свердловской области в среду, 21 июня, а не в понедельник 19-го, как сообщалось ранее.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, перенос связан с тем, что согласно избирательному кодексу Свердловской области в случае, если выдвижение происходит в другом регионе, избирательная комиссия должна быть оповещена об этом не позднее чем за три дня.

Заседание бюро начнется в 12.00. Ожидается, что в нем примет участие глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ранее партия приняла политическое решение о выдвижении его кандидатуры в губернаторы Свердловской области.

Кроме того, как уточнили в партии, на конференции 21 июня федеральное бюро приостановит полномочия руководящих органов свердловского реготделения, и тогда по уставу партии право выдвижения кандидата в губернаторы перейдет к бюро.

Напомним, выдвижение кандидата в губернаторы от «Яблока» должно было состояться на конференции свердловского регионального отделения партии 17 июня. Однако конференция была сорвана.

Накануне, 18 июня стало известно, что ПАРНАС выдвинула Ройзмана в качестве кандидата на выборы губернатора Свердловской области. При этом, там уточнили, что это «запасной вариант».

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