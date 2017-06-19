Глава Росатома проведет встречу с Куйвашевым

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 23 июня прибудет в Екатеринбург на встречу с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Как стало известно «Уралинформбюро», визит топ-менеджера «Росатома» приурочен к закрытию чемпионата профмастерства по методике WorldSkills — AtomSkills-2017.

Чемпионат пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 19 по 23 июня. Его организатором выступает академия «Росатома». В соревновании принимают участие свыше 300 работников предприятий атомной отрасли и порядка 400 отраслевых экспертов. Соревнования проходят в 19 компетенциях.

В Свердловской области локализовано сразу несколько крупных предприятий корпорации: АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске, филиал АО «Концерн Росэнергоатом» — «Белоярская атомная станция» (Заречный) и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в Лесном, который в эти дни отмечает свой 70-летний юбилей.