Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Йога защищает от рака и депрессии
В Киеве прошел гей-парад: есть задержанные
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме
СМИ узнали, что Киев готовит Донбассу вместо АТО
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10:59 (мск), источник: Sputnik.by

Дипломат: волны ― дело привычное, Беларусь и Россия ― опытные серферы

К 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений Республики Беларусь и Российской Федерации о региональном сотрудничестве двух стран на радио Sputnik Беларусь рассказал первый секретарь посольства России в Республике Беларусь Андрей Грешников.

Источник: Sputnik.by

Волны во взаимоотношениях двух братских стран стали уже привычным делом, Беларусь и Россия являются опытными серферами и лавируют между этими волнами так, что международное сообщество только ахает, отметил на радио Sputnik Беларусь первый секретарь посольства России в Беларуси Андрей Грешников.

Читайте также
Минздрав озвучил белорусскую формулу здоровья

Как рассказал дипломат, к 25-летнию установления дипломатических отношений намечено большое количество совместных мероприятий как в гуманитарной, так и в экономической сфере.

«Четвертый форум регионов будет проходить в Москве 29—30 июня, он является основным мероприятием, где проходят встречи губернаторов, руководителей высшего ранга и осуществляются договоренности, сверка часов, позиций, решение проблем, которые существуют между нашими государствами. Кроме того, там будет проходить выставка, будут представлены все достижения наших народов, наших производств, которые в перспективе могут получить как поставки за рубеж, так и внутри стран», — сообщил дипломат.

Также к юбилею дипломатических отношений в Минске по инициативе Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь состоялась презентация сборника информационно-интеграционного проекта «Технологии и инновации в сотрудничестве регионов Союзного государства как импульс развития евразийской интеграции».

Книга стала уже девятой в серии информационно-интеграционных проектов, подготовленных под эгидой Посольства России в Беларуси. Федерации в Республике. Издание вышло в свет при поддержке и участии руководителей регионов России и Беларуси, МИД РБ, а также Национальной академии наук и Национального Центра правовой информации Беларуси.

«Это серьезный проект, он длится еще с 2007 года, начаты публикации были в белорусских СМИ, распространяются среди руководителей ведомств, регионов и областей. Я надеюсь, этот сборник помогает ориентироваться в нашем информационном пространстве, в наших отношениях», — рассказал дипломат.

Собеседник Sputnik отметил, что наиболее тесное взаимодействие складывается между представителями отдельных регионов, которых уже традиционно тепло встречают в обеих странах.

«Таких встреч в год проходит около 40. Как сюда губернаторы приезжают, так и руководители областей Беларуси едут в Россию налаживать отношения. Региональное взаимодействие является основой для наших отношений и позволяет ставить прочный фундамент. Кроме того, существует еще побратимское движение городов. Это также взаимодействие в промышленной экономической и гуманитарной сферах, оно более тесное», — рассказал дипломат.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Молодой байкер скончался после удара головой о стойку дорожного знака
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции
В Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР
Чили - Камерун: «Система видеоповторов справедлива»
МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную
Один человек погиб в результате инцидента с фургоном в Лондоне
Россия заняла пятое место в Европе по приему беженцев
Счетная палата попросила Генпрокуратуру проверить Минобрнауки
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ларс Айдингер: «Матильда» не о том, как Николай II изменял жене Немецкий актер, сыгравший русского императора в нашумевшем фильме Алексея Учителя, рассказывает о подготовке к роли, скандале вокруг картины, обнажении в кадре и отношении к вере
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Мелкие магазины в Петербурге теснят крупных ритейлеров
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Битвы за имена, которые давно пора прекратить Почти каждая семья сталкивается с трудностями при выборе имени для малыша. Наш автор Ольга Выходченко разобрала пять самых распространенных проблемных ситуаций.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь