В Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР

Источник: РИА "Новости"

Спецоперация «Реинтеграция» То, что законопроект о «реинтеграции оккупированных территорий Донбасса» должен быть принят в ближайшее время, сообщил в конце прошлой недели сам президент Порошенко — во время посещения контролируемых Киевом районов Донецкой области. По словам главы украинского государства, документ, который разрабатывается по его поручению, «предусматривает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции».

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Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, представляющая пропрезидентский «Блок Петра Порошенко» (БПП), подтвердила, что документ будет внесен на рассмотрение парламента в ближайшее время. Опрошенные «Ъ» депутаты и эксперты в Киеве обращают внимание на то, что новая интеграционная инициатива, прозвучавшая для многих неожиданно (учитывая ситуацию в так называемой зоне АТО), была обнародована за считаные дни до намеченного на эту неделю визита президента Порошенко в Вашингтон и его первой встречи с Дональдом Трампом. Депутат от Радикальной партии Игорь Попов объясняет действия президентского лагеря так: «Решение о реинтеграции Донбасса — это попытка властей Украины соответствовать пожеланиям одной из групп влияния в Вашингтоне». Еще один депутат Рады, представляющий фракцию БПП и пожелавший остаться неназванным, призывает не сводить ситуацию к смотринам Петра Порошенко в Вашингтоне и считает инициативу главы государства новой попыткой разработать и реализовать «стратегию возвращения Донбасса путем мягкой силы». А что вместо АТО? Напомним, что первая такая попытка была предпринята украинскими властями в сентябре прошлого года. Однако последовавшая за этим блокада Донбасса, инициированная «ветеранами АТО» и стоявшими за ними олигархами, лишила украинские власти инициативы: тот план остался декларацией.

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Сегодня в Киеве намерены предпринять новую попытку наладить контакты с «мятежными регионами», демонстрируя им преимущества нахождения в составе Украины. С этой целью, по данным собеседника «Ъ» в Раде, для населения контролируемых Киевом «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО) предусмотрен «ряд льгот и послаблений». Кроме того, планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между «отдельными районами» и территориями, подконтрольными Киеву, снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения, — нынешний лимит, составляющий 50 кг на одну легковую машину, будет повышен до 180 кг. «Задача президента — продемонстрировать и Западу, и жителям ОРДЛО добрую волю Киева, — пояснил “Ъ” депутат Рады от БПП.— Петр Порошенко не теряет надежды сделать Украину привлекательной в глазах жителей Донбасса, он хочет доказать, что ее паспорта, позволяющие без виз ездить в Европу, лучше так называемых дэнээровских».

Еще одна мера, предусматриваемая новым законом,— прекращение «антитеррористической операции». Вместо нее в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей предполагается ввести военное положение.