В Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР

Спецоперация «Реинтеграция»
То, что законопроект о «реинтеграции оккупированных территорий Донбасса» должен быть принят в ближайшее время, сообщил в конце прошлой недели сам президент Порошенко — во время посещения контролируемых Киевом районов Донецкой области. По словам главы украинского государства, документ, который разрабатывается по его поручению, «предусматривает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции».
Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, представляющая пропрезидентский «Блок Петра Порошенко» (БПП), подтвердила, что документ будет внесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.
Опрошенные «Ъ» депутаты и эксперты в Киеве обращают внимание на то, что новая интеграционная инициатива, прозвучавшая для многих неожиданно (учитывая ситуацию в так называемой зоне АТО), была обнародована за считаные дни до намеченного на эту неделю визита президента Порошенко в Вашингтон и его первой встречи с Дональдом Трампом.
Депутат от Радикальной партии Игорь Попов объясняет действия президентского лагеря так: «Решение о реинтеграции Донбасса — это попытка властей Украины соответствовать пожеланиям одной из групп влияния в Вашингтоне». Еще один депутат Рады, представляющий фракцию БПП и пожелавший остаться неназванным, призывает не сводить ситуацию к смотринам Петра Порошенко в Вашингтоне и считает инициативу главы государства новой попыткой разработать и реализовать «стратегию возвращения Донбасса путем мягкой силы».
А что вместо АТО?
Напомним, что первая такая попытка была предпринята украинскими властями в сентябре прошлого года. Однако последовавшая за этим блокада Донбасса, инициированная «ветеранами АТО» и стоявшими за ними олигархами, лишила украинские власти инициативы: тот план остался декларацией.
Сегодня в Киеве намерены предпринять новую попытку наладить контакты с «мятежными регионами», демонстрируя им преимущества нахождения в составе Украины. С этой целью, по данным собеседника «Ъ» в Раде, для населения контролируемых Киевом «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО) предусмотрен «ряд льгот и послаблений».
Кроме того, планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между «отдельными районами» и территориями, подконтрольными Киеву, снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения, — нынешний лимит, составляющий 50 кг на одну легковую машину, будет повышен до 180 кг.
«Задача президента — продемонстрировать и Западу, и жителям ОРДЛО добрую волю Киева, — пояснил “Ъ” депутат Рады от БПП.— Петр Порошенко не теряет надежды сделать Украину привлекательной в глазах жителей Донбасса, он хочет доказать, что ее паспорта, позволяющие без виз ездить в Европу, лучше так называемых дэнээровских».
Еще одна мера, предусматриваемая новым законом,— прекращение «антитеррористической операции». Вместо нее в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей предполагается ввести военное положение.
«Военное положение вовсе не означает, что Украина склоняется к военному сценарию, — уверяет собеседник “Ъ”, близкий к администрации Петра Порошенко.— Суть изменений — в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии. Это позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость».
Стоит отметить, что в «Оппозиционном блоке», который считается наиболее влиятельной политической силой в Донецкой и Луганской областях, выражают особое беспокойство по поводу того положения законопроекта, которое предусматривает отказ от проведения выборов на территориях, где объявлено военное положение. Оппозиция подозревает, что истинная цель властей — лишить жителей Мариуполя и других городов, где критически относятся к нынешним украинским властям, права принимать участие в парламентских и президентских выборах.
Одна коалиция, две концепции
Впрочем, основные дебаты вокруг закона идут вовсе не по вопросу о том, смогут ли голосовать жители прифронтовых городов. У политиков, группирующихся вокруг входящей в правящую коалицию партии «Народный фронт», вызывает недовольство сама направленность документа — на их взгляд, слишком пацифистская и мягкотелая. Наиболее решительно настроен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
«Турчинов и другие политики, близкие к “Народному фронту”, стараются как можно чаще употреблять слово “война”. У Порошенко — иной имидж, в том числе в глазах Запада. К тому же в отличие от того же Турчинова, который предпочел бы огородить оккупированные территории стеной и превратить линию разграничения в полноценную границу, президент не готов отказаться от украинских земель», — заверил собеседник «Ъ», близкий к администрации главы государства. По его словам, на этой неделе в Раде при обсуждении законопроекта «предстоит столкнуться двум концепциям — президентской и турчиновской».
Максим Юсин, Сергей Строкань; Янина Соколовская, Киев