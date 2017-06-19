Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Пара ведет свободную от еды жизнь
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
"Наизнанку": что продают под видом чистой питьевой воды
Меркель поддержала демарш МИДа Германии против решения США по РФ
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ рассказали, к чему привели жалобы во время прямой линии
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10Умер Гельмут Коль
10:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

В Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР

Как стало известно «Ъ», подготовленный в администрации президента Украины Петра Порошенко законопроект предусматривает прекращение «антитеррористической операции» (АТО) и «мирную реинтеграцию» Донбасса.

Источник: РИА "Новости"

Спецоперация «Реинтеграция»

То, что законопроект о «реинтеграции оккупированных территорий Донбасса» должен быть принят в ближайшее время, сообщил в конце прошлой недели сам президент Порошенко — во время посещения контролируемых Киевом районов Донецкой области. По словам главы украинского государства, документ, который разрабатывается по его поручению, «предусматривает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции».

Читайте также
ЕС требует выдавать биометрические паспорта жителям Донбасса и Крыма

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, представляющая пропрезидентский «Блок Петра Порошенко» (БПП), подтвердила, что документ будет внесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Опрошенные «Ъ» депутаты и эксперты в Киеве обращают внимание на то, что новая интеграционная инициатива, прозвучавшая для многих неожиданно (учитывая ситуацию в так называемой зоне АТО), была обнародована за считаные дни до намеченного на эту неделю визита президента Порошенко в Вашингтон и его первой встречи с Дональдом Трампом.

Депутат от Радикальной партии Игорь Попов объясняет действия президентского лагеря так: «Решение о реинтеграции Донбасса — это попытка властей Украины соответствовать пожеланиям одной из групп влияния в Вашингтоне». Еще один депутат Рады, представляющий фракцию БПП и пожелавший остаться неназванным, призывает не сводить ситуацию к смотринам Петра Порошенко в Вашингтоне и считает инициативу главы государства новой попыткой разработать и реализовать «стратегию возвращения Донбасса путем мягкой силы».

А что вместо АТО?

Напомним, что первая такая попытка была предпринята украинскими властями в сентябре прошлого года. Однако последовавшая за этим блокада Донбасса, инициированная «ветеранами АТО» и стоявшими за ними олигархами, лишила украинские власти инициативы: тот план остался декларацией.

Читайте также
«Были вынуждены шутить, чтобы не разругаться»«Ъ» узнал о тайном телефонном разговоре Владимира Путина и Петра Порошенко

Сегодня в Киеве намерены предпринять новую попытку наладить контакты с «мятежными регионами», демонстрируя им преимущества нахождения в составе Украины. С этой целью, по данным собеседника «Ъ» в Раде, для населения контролируемых Киевом «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО) предусмотрен «ряд льгот и послаблений».

Кроме того, планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между «отдельными районами» и территориями, подконтрольными Киеву, снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения, — нынешний лимит, составляющий 50 кг на одну легковую машину, будет повышен до 180 кг.

«Задача президента — продемонстрировать и Западу, и жителям ОРДЛО добрую волю Киева, — пояснил “Ъ” депутат Рады от БПП.— Петр Порошенко не теряет надежды сделать Украину привлекательной в глазах жителей Донбасса, он хочет доказать, что ее паспорта, позволяющие без виз ездить в Европу, лучше так называемых дэнээровских».

Еще одна мера, предусматриваемая новым законом,— прекращение «антитеррористической операции». Вместо нее в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей предполагается ввести военное положение.

«Военное положение вовсе не означает, что Украина склоняется к военному сценарию, — уверяет собеседник “Ъ”, близкий к администрации Петра Порошенко.— Суть изменений — в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии. Это позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость».

Стоит отметить, что в «Оппозиционном блоке», который считается наиболее влиятельной политической силой в Донецкой и Луганской областях, выражают особое беспокойство по поводу того положения законопроекта, которое предусматривает отказ от проведения выборов на территориях, где объявлено военное положение. Оппозиция подозревает, что истинная цель властей — лишить жителей Мариуполя и других городов, где критически относятся к нынешним украинским властям, права принимать участие в парламентских и президентских выборах.

Одна коалиция, две концепции

Впрочем, основные дебаты вокруг закона идут вовсе не по вопросу о том, смогут ли голосовать жители прифронтовых городов. У политиков, группирующихся вокруг входящей в правящую коалицию партии «Народный фронт», вызывает недовольство сама направленность документа — на их взгляд, слишком пацифистская и мягкотелая. Наиболее решительно настроен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

«Турчинов и другие политики, близкие к “Народному фронту”, стараются как можно чаще употреблять слово “война”. У Порошенко — иной имидж, в том числе в глазах Запада. К тому же в отличие от того же Турчинова, который предпочел бы огородить оккупированные территории стеной и превратить линию разграничения в полноценную границу, президент не готов отказаться от украинских земель», — заверил собеседник «Ъ», близкий к администрации главы государства. По его словам, на этой неделе в Раде при обсуждении законопроекта «предстоит столкнуться двум концепциям — президентской и турчиновской».

Максим Юсин, Сергей Строкань; Янина Соколовская, Киев

Комментарии
7
А Б
Киеву не нужно разрабатывать никаких планов реинтеграции. Для того, чтобы вернуть ДНР и ЛНР, Украина должна показать, что уровень жизни и порядок в стране интересен и привлекателен для народа. Тогда не только ДНР и ЛНР вернутся, но и Крым с удовольствием покинет РФ ради Украины.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А А
скорее пугачёва вернётся к фильке,чем крымчане захотят обратно.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Донченко
Интересно, почему они этого не делают ? Ведь у них такие союзники - Европа и США. План Маршалла поднял ФРГ в самый короткий срок. Почему же союзники Украины не помогут в реализации Ваших советов сейчас ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Киев выдал успехи ополченцев за победу сбежавших силовиков
08:57 (мск)© Ньюстюб
 Во время "прямой линии" Путина допросили его помощника
Как Владимир Путин решает проблемы
Во время "прямой линии" Путина допросили его помощника
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма
Чили - Камерун: «Система видеоповторов справедлива»
МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную
Один человек погиб в результате инцидента с фургоном в Лондоне
Россия заняла пятое место в Европе по приему беженцев
Счетная палата попросила Генпрокуратуру проверить Минобрнауки
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ларс Айдингер: «Матильда» не о том, как Николай II изменял жене Немецкий актер, сыгравший русского императора в нашумевшем фильме Алексея Учителя, рассказывает о подготовке к роли, скандале вокруг картины, обнажении в кадре и отношении к вере
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь