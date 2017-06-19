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13:29 (мск), источник: Интерфакс

Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», которым, в частности, уточняется порядок установления неполного рабочего дня.

Источник: Reuters
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Как сообщается на сайте Кремля, изменения, вносимые в статьи Трудового кодекса, уточняют порядок установления неполного рабочего дня, в том числе предоставление работнику перерыва для отдыха.

Также конкретизируется порядок учета работы, произведенной сверх нормы рабочего дня в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, которая подлежит оплате в повышенном размере.

Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работающему на условиях неполного рабочего времени может устанавливаться ненормированный рабочий день, только если соглашением сторон в трудовом договоре установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

Комментарии
11
Александр Невский
Сейчас на многих предприятиях работников заставляют переходить на неполный рабочий день. Нет заказов,нет продаж. Не от хорошей жизни такие поправки. Это только на прямых линиях президента растёт ввп и экономическая активность,по факту- сокращение рабочих мест,рабочего времени и зарплат
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А Б
Официальное признание законным положения о неполном рабочем дне направлено исключительно на то, чтобы снизить цифры официальной статистики о численности безработных в РФ.
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Григорий Захаров
Какой же он работяга, а министерства прям молодцы, один и те же изминения из ТК СССР взяли и вставили в свежий ТК, настоящая чиновничья работа. А давайте будем в новостях говорить как Путин лицо моет! А то уже не знают что про него писать!
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