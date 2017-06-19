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11:08 (мск), источник: Интерфакс

Совет ЕС по иностранным делам продлил на год антироссийские санкции

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Совет ЕС на уровне глав МИД, заседающий в понедельник в Люксембурге, принял решение о продлении на год ограничительных мер в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя, сообщается в коммюнике совета.

Источник: AP 2017

В коммюнике отмечается, что санкции продлены до 23 июня 2018 года.

Эта категория санкций включает запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе; экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

«Как указано в заявлении от 17 марта 2017 года высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС, Евросоюз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается решительно настроен полностью реализовывать политику непризнания», — сообщил в своем коммюнике Совет ЕС.

Комментарии
5
дядя Коля
Какой ужас, как жить то теперь......
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Помечтай, АБешка. Мечтать, говорят, полезно для психики.
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А Б
Санкции следовало бы продлить не на год, а на неопределённый период времени, о завершении которого можно было делать вывод только на основании восстановления статус-кво Украины до аннексии Крыма.
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