«Отставленный» начальник свердловской полиции ушел в отпуск

Руководство МВД пока не определило, кто будет исполнять обязанности замначальника ГУ МВД по Свердловской области Владимира Романюка и начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова. Накануне президент России подписал указ, согласно которому начальник областной полиции отправлен в отставку, а главный городской полисмен возглавит МВД Карачаево-Черкессии.

«Романюк сейчас находится в отпуске, после которого он уйдет на заслуженный отдых. Вопрос о том, кто будет исполнять его обязанности, будет решаться тогда, когда он выйдет из отпуска. Что касается Трифонова, он находится в Екатеринбурге. Пока есть только Указ президента, требуется еще много согласований прежде, чем он перейдет на службу в другое подразделение. Это — не быстрый процесс», — прокомментировал «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.